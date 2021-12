Sestri Levante, 8 nuovi hotspot: wi-fi gratuito nell'area del centro storico

di Marco Innocenti

Le nuove installazioni nell'ambito del progetto "Wi-fi Italia" promosso dal ministero dello sviluppo economico

Il comune di Sestri Levante è sempre più smart e connesso. L'ultimo tassello, in ordine di tempo, è l'installazione in città di 8 nuovissimi hotspot per la copertura wi-fi dell'area del centro storico, dal porto fino a piazza Bo, dalla Baia del Silenzio al carrugio. Questa novità si inserisce nel più ampio progetto "Wi-fi Italia", promosso dal ministero dello sviluppo economico con l'obiettivo di permettere a tutti i cittadini di connettersi, gratuitamente e in modo semplice tramite l’app dedicata, a una rete wifi libera e diffusa su tutto il territorio nazionale. Abitanti e turisti, quindi, potranno accedere alla rete dei punti WiFi, basterà scaricare l’app WiFi Italia.