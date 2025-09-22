Sestri Levante, elette le prime Consulte di frazione: in 1.456 alle urne

Ieri, a Sestri Levante, si sono svolte le prime elezioni per le Consulte di frazione, nuovi organi consultivi voluti dall’Amministrazione comunale per favorire il dialogo tra cittadini e istituzioni e promuovere iniziative locali. Le Consulte rappresentano un importante strumento per raccogliere istanze e pareri direttamente dai quartieri e dalle frazioni, rafforzando così la partecipazione democratica sul territorio.

Alle urne si sono recati 1.456 cittadini, un risultato considerato soddisfacente dal Sindaco Francesco Solinas, che ha sottolineato come si tratti di un percorso appena avviato e di un istituto innovativo, istituito senza gravare sul bilancio comunale. “L’affluenza – ha spiegato Solinas – non può essere paragonata alle grandi tornate elettorali nazionali o comunali, dove la campagna informativa è molto più ampia e diffusa. Il dato più importante è che oggi le Consulte ci sono, nonostante alcune difficoltà e tentativi di boicottaggio, abbiamo mantenuto l’impegno preso in campagna elettorale”.

Sono stati 62 i candidati che hanno partecipato alle elezioni, suddivisi nelle 10 Consulte istituite nei diversi quartieri e frazioni di Sestri Levante. Ecco i nomi degli eletti:

Consulta 1 - Centro: Massimo Gino Gatto, Serena Romano, Giovanni Bixio, Federica Perazzo e Angela Antonietti.

Consulta 2 - Santo Stefano del Ponte e Pietra Calante: Stefano Cozzani, Cristina Cagiotti, Francesca De Cicco, Vanessa Boggiano e Marisa Garibaldi.

Consulta 3 - Pila: Gianna Cipriani, Giovanni Insalaco, Renzo Muzio, Gregorio Lia e Irene Pinasco.

Consulta 4 - San Bartolomeo della Ginestra: Giancarlo Stagnaro, Mirko Fiorini, Bilits Barbieri, Roberto Podestà e Danilo Didomenico.

Consulta 5 - Borgo di Riva: Silvia Bracco, Sandro Farina, Luigi Sartor, Eugent Zeka e Laura Montanari.

Consulta 6 - Borgo di Trigoso e Contrada Pestella: Giuseppina Bracco, Emanuele Zazzi e Carlo Pliocenico.

Consulta 7 - Lavagnina: Luigi Dino Nicolini, Paola Corchia, Giorgio Smith, Marco Brinzo e Roberto Da Soghe.

Consulta 8 - Santa Vittoria, Santa Margherita di Fossa Lupara: Lara Castelletti, Gabriella Ferrando, Vittorio Massimo Lucchetti, Enrico Rossi e Marcello Milanta.

Consulta 9 - Montedomenico, Villa Libiola, Villa Tassani: Marco Bernardello, Viviana Pina Gori, Gabriele Nicolini, Vanessa Lastrico e Fabio D’Orto.

Consulta 10 - San Bernardo, Villa Loto, Villa Azaro: Stefano Gandolfo, Lauretta Nicolini, Luca Baldi e Davide Gianelli.

Commento di 'Progresso per Sestri' - Il gruppo di opposizione commenta con rammarico ma senza sorpresa la scarsa affluenza alle elezioni delle Consulte di quartiere a Sestri Levante, che ha visto la partecipazione di appena il 10% degli aventi diritto. Un dato che, secondo i firmatari, conferma il fallimento dell’iniziativa voluta dal sindaco Solinas, accusata di essere uno strumento propagandistico più che un reale tentativo di coinvolgimento democratico. Secondo l’opposizione, le Consulte – previste anche nel loro programma – avrebbero potuto rappresentare un’occasione concreta di partecipazione civica, ma la Giunta ha rifiutato proposte per renderle più incisive, come l’attribuzione di pareri vincolanti o piccoli fondi per le frazioni. Al contrario, l’intero processo è stato gestito come un’operazione d’immagine, con candidati “di bandiera” e una campagna social pilotata. Il giudizio degli elettori, però, è stato chiaro: bassa affluenza, scarsa fiducia nei candidati sostenuti dalla maggioranza e segnali di dissenso evidenti, come il risultato di Riva, segnato dalla polemica sulla scuola primaria, e quello di Pila, che boccia il sindaco nel suo stesso quartiere. L’opposizione parla di “flop sonoro” e accusa l’Amministrazione di aver perso l’occasione di costruire un vero modello di partecipazione, preferendo un approccio calato dall’alto e autoreferenziale.

