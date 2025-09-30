Sestri Levante, Consiglio comunale bloccato sull’ordinanza “panni stesi”: presentati 237 emendamenti

A Sestri Levante si infiamma lo scontro politico attorno al nuovo regolamento di polizia urbana, già finito sotto i riflettori per i suoi 110 divieti, tra cui quello – simbolico e discusso – di stendere i panni fuori dalla finestra. Ma la polemica non è solo mediatica: in consiglio comunale, dopo tre sedute durate ore, sono stati esaminati solo 60 dei 237 emendamenti presentati dall’opposizione, tutti sistematicamente bocciati dalla maggioranza che sostiene il sindaco Francesco Solinas. “È evidente che c'è un accordo politico tra Fratelli d’Italia, Forza Italia e Partito Democratico per bloccare i lavori del consiglio”, ha dichiarato un esasperato Solinas, accusando le opposizioni di voler sabotare l’approvazione del regolamento attraverso una strategia ostruzionistica.

Durante l’ultima seduta si è discusso di alcune delle norme più controverse: divieto di campeggiare in spiaggia, vietato gettare mozziconi di sigaretta a terra, niente fuochi d’artificio senza permesso, divieto di sputare per terra. Prescrizioni che, secondo il sindaco, sono “norme di buon senso” già presenti in altri Comuni limitrofi. “Non si tratta di proibizionismo, ma di misure che migliorano la qualità della vita e garantiscono maggiore sicurezza ai turisti che ogni anno affollano Sestri Levante e Riva Trigoso”, ha aggiunto Solinas.

Di diverso avviso le opposizioni, che pur respingendo le accuse di ostruzionismo, criticano il contenuto stesso del regolamento. “Non è una questione politica ma di merito – replicano i consiglieri di minoranza – In quasi tutti gli articoli sono presenti divieti e prescrizioni assurde, che limitano inutilmente la libertà dei cittadini e che, nella pratica, saranno impossibili da far rispettare, viste le risorse limitate della polizia locale”.

I lavori sono ora sospesi in attesa della prossima convocazione del consiglio comunale, quando si riprenderà dall’articolo 61, con 177 emendamenti ancora da discutere. Il clima resta teso e la città osserva con attenzione un dibattito che va ben oltre il semplice tema dei “panni stesi”, diventando emblema del rapporto tra decoro urbano, diritti individuali e gestione politica della quotidianità.

