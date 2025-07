Sestri Levante: cade sugli scogli e muore l'ex assessore Francesco Latiro, aveva 82 anni

Cade sugli scogli e muore Francesco Latiro, ex assessore del Comune di Sestri Levante. L'uomo, 82 anni, come ogni giorno si è recato sulla scogliera posta dietro il porto sestrese, quando improvvisamente ha perso l'equilibrio finendo tra le rocce. I primi ad accorrere i militari della vicina Locamare quindi i militi della croce verde ed il personale medico del 118 che ne disponevano il trasferimento in codice giallo al San Martino di Genova per contusioni e trauma cranico. Poi l'aggravamento e la morte.

La notizia della scomparsa di Francesco Latiro ha destato cordoglio in tutto il Tigullio dove era conosciuto per il lavoro di mezzo secolo all'interno della Covim. Iscritto al Partito Comunista aveva ricoperto la carica di assessore all'ambiente nel secondo mandato del sindaco Andrea Lavarello. Così lo ricorda Valentina Ghio, ex sindaco di Sestri oggi vicepresidente del gruppo dem alla Camera: "Un grande dolore la scomparsa improvvisa di Francesco Latiro, nel suo mare che tanto amava ma che puo' riservare dolori incolmabili. Una domenica di dieci giorni fa abbiamo condiviso parole partigiane intervenendo nella commemorazione dell'eccidio della Gattea a Varese Ligure, nel quale perse la vita uno dei suoi fratelli partigiani. E ancora una volta era stato spontaneo, profondo e diretto all'essenza con il suo intervento. Cosi come lo ricordo mosso dall'amore per il suo territorio, nel periodo che abbiamo condiviso da assessori comunali nella giunta del sindaco Andrea Lavarello. L'impetuosa coerenza ai principi della sua storia familiare, la sua presenza costante in ogni occasione di antifascismo militante ci mancherà. Un abbraccio pieno di affetto a Francesca, sua figlia e cara amica di una vita".

