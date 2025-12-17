Carcare, truffa telefonica: pensionato alleggerito di 50mila euro. Denunciato 50enne

Si è spacciato per un operatore bancario e, con il pretesto di mettere al sicuro i risparmi da una presunta truffa in corso, ha convinto un pensionato di 81 anni a effettuare tre bonifici per un totale di 49.926 euro. Per questo i carabinieri di Cairo Montenotte, nel Savonese, hanno denunciato un uomo di 50 anni, originario e residente a Napoli, già noto alle forze dell’ordine.

La vittima, residente a Carcare, ha ricevuto la telefonata una mattina: il truffatore, con tono professionale, lo ha indotto a operare tramite home banking, trasferendo il denaro su conti riconducibili all’indagato.

Le indagini hanno permesso ai militari di risalire all’intestatario del conto su cui è confluita parte della somma. Quasi 9 mila euro sono stati immediatamente bloccati e per essi è stato richiesto lo storno a favore dell’anziano.

Sono in corso ulteriori accertamenti su altre transazioni di importo rilevante, nella speranza di recuperare anche il restante denaro sottratto.

