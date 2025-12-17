Genova, GdF: maxi sequestro di merce contraffatta ai baracconi di Ponte Parodi: tra i prodotti anche i “Labubu”

Nuovo intervento della Guardia di Finanza di Genova contro la vendita di prodotti contraffatti nel centro cittadino. Nel corso del weekend appena trascorso, i militari dei Baschi Verdi della Compagnia Pronto Impiego hanno effettuato controlli nell’area del Porto Antico e del parco divertimenti di Ponte Parodi, sequestrando quasi 3.000 articoli illegali.





Tra la merce rinvenuta figurano maglie da calcio, prodotti recanti il marchio Apple e numerosi esemplari dei pupazzi “Labubu”, diventati virali sui social e molto richiesti soprattutto dai più giovani. In totale sono 1.524 i “Labubu” sequestrati nell’operazione. Sei le persone denunciate all’Autorità giudiziaria, per le quali resta valida la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.





L’attività si inserisce in un più ampio piano di controlli costanti sul territorio, volto a contrastare un fenomeno che continua a evolversi seguendo le mode del momento. Proprio i “Labubu”, distribuiti dalla catena Pop Mart, rappresentano un esempio emblematico: dall’inizio dell’anno il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Genova ha sequestrato oltre 15.000 pezzi contraffatti, di cui più di 13.000 rinvenuti nei mesi scorsi nel centro storico.





La lotta alla contraffazione – sottolinea la Guardia di Finanza – è fondamentale per tutelare i consumatori, proteggere i minori e garantire un mercato equo, salvaguardando le imprese che operano nel rispetto delle regole. Un impegno che passa anche dalla maggiore consapevolezza dei cittadini sull’importanza di non alimentare il commercio illegale.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.