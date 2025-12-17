Savona: studentessa uccisa da Tir, aperto fascicolo per omicidio stradale

Proseguono le indagini sull’incidente stradale avvenuto ieri a Savona, costato la vita a Valentina Squillace (foto da FB), studentessa universitaria di 22 anni. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale per fare piena luce sulla dinamica dell’accaduto.





Il caso è stato affidato al sostituto procuratore Chiara Venturi, che ha iscritto nel registro degli indagati il conducente del mezzo pesante coinvolto. Si tratta di un atto dovuto, necessario per consentire gli accertamenti tecnici e stabilire eventuali responsabilità.





Al momento la Procura non ha disposto l’autopsia sul corpo della giovane, mentre è stato sequestrato il mezzo pesante, che sarà sottoposto a verifiche. Le indagini proseguono per ricostruire con precisione quanto accaduto e chiarire le cause dell’incidente.

