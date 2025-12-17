Genova: era Elio Arlandi, bluesman dei Big Fat Mama, l'uomo ucciso da un Tir a Sampierdarena. Fiab chiede misure urgenti per pedoni e ciclisti

Una tragedia ha scosso Genova nella serata di lunedì 16 dicembre. Un uomo di 67 anni, Elio Arlandi, noto chitarrista genovese e tra i fondatori del gruppo blues Big Fat Mama, è morto dopo essere stato investito e trascinato per circa due chilometri da un tir in via Cantore, nella delegazione di Sampierdarena.





L’uomo sarebbe rimasto incastrato sotto il mezzo pesante senza che l’autista se ne accorgesse. A far fermare il camion sono stati alcuni passanti, che hanno notato qualcosa trascinato sull’asfalto e hanno immediatamente dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, gli agenti della sezione infortunistica della polizia locale e i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per estrarre il corpo rimasto incastrato tra le ruote del tir.





La Procura di Genova ha disposto il sequestro del mezzo pesante e del telefono cellulare dell’autista, mentre sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.





Sull’ennesima tragedia stradale è intervenuta anche FIAB, che in una nota richiama l’attenzione sui rischi legati alla circolazione dei mezzi pesanti nelle aree urbane. L’associazione sottolinea come episodi simili non siano isolati e chiede misure concrete per aumentare la sicurezza di pedoni e ciclisti, a partire dall’adozione obbligatoria di sensori e dispositivi anti-angolo cieco sui camion che transitano in città, sul modello di quanto già avviene in realtà come Milano.

