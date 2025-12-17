A10, Tir fuori controllo si schianta in galleria, traffico in tilt tra Arenzano e Celle

Grave incidente nel pomeriggio sull’autostrada A10 Genova–Ventimiglia, dove un mezzo pesante ha perso il controllo all’interno della galleria di Varazze, andando a schiantarsi contro la parete. Il conducente del tir è rimasto ferito e ha riportato una frattura al femore.





L’impatto ha causato il blocco totale del traffico nel tratto compreso tra Varazze e Celle Ligure in direzione Ventimiglia. Autostrade per l’Italia segnala fino a cinque chilometri di coda a partire da Arenzano.





Per agevolare la circolazione, l’ingresso di Varazze verso Ventimiglia è stato chiuso. Agli automobilisti viene consigliato di uscire ad Arenzano e proseguire sulla viabilità ordinaria per rientrare in autostrada a Celle Ligure.





Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia stradale e i mezzi di soccorso per assistere il ferito e mettere in sicurezza la galleria. Le operazioni di rimozione del mezzo e di ripristino della viabilità sono ancora in corso.

