Genova, ucciso da Tir: la vittima era fuori dalle strisce, il camion dell'investitore aveva l'assicurazione scaduta

Emergono nuovi elementi sull’incidente mortale avvenuto ieri sera a Genova, in cui ha perso la vita Elio Arlandi, 67 anni, musicista molto noto a Genova come chitarrista del gruppo Big Fat Mama, investito da un tir e trascinato per oltre due chilometri. Dagli accertamenti della sezione infortunistica della Polizia locale risulta che l’uomo stava attraversando la carreggiata fuori dalle strisce pedonali.

La dinamica è stata ricostruita anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Secondo quanto emerso, Arlandi si trovava sul lato mare di via Cantore, nei pressi dell’incrocio con via Carzino Daste, quando ha attraversato trasversalmente la strada mentre il mezzo pesante era fermo in coda nella corsia di svolta verso corso Martinetti. Alla ripartenza, il tir lo avrebbe agganciato nella parte anteriore destra, in un punto caratterizzato da scarsa visibilità.

Il conducente del camion è risultato negativo ai test alcolemici e tossicologici, anche se le analisi per gli stupefacenti verranno ripetute per ulteriore verifica. È inoltre emerso che l’assicurazione del mezzo era scaduta a fine novembre.

La Procura di Genova, con il pubblico ministero Giancarlo Vona, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e ha iscritto il camionista nel registro degli indagati. Disposta l’autopsia sul corpo della vittima per chiarire ogni aspetto dell’accaduto.

