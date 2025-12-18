Genova, spaccata in cartoleria: arrestati due uomini, refurtiva restituita

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Genova hanno arrestato due cittadini marocchini di 45 e 48 anni con l’accusa di furto aggravato in concorso. L’intervento è scattato dopo la segnalazione di un passante al 112: in via Menotti, poco prima, i due si erano introdotti in una cartolibreria infrangendo la vetrina con un tombino stradale.





Dall’esercizio commerciale erano stati sottratti il denaro contenuto nel registratore di cassa e un telefono cellulare. I sospetti sono stati rintracciati nelle vie limitrofe e accompagnati al Comando provinciale per le formalità di rito, quindi trattenuti in attesa del processo per direttissima. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata al proprietario.





Nel gennaio 2025, inoltre, i Carabinieri del Comando Provinciale di Genova avevano già eseguito otto misure cautelari nei confronti di sei uomini e due donne, ritenuti appartenenti alla cosiddetta “banda dei tombini”, responsabile di numerosi furti con il metodo della spaccata ai danni di esercizi commerciali.

