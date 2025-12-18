Ronco Scrivia: morto anziano nel rogo di un garage, altre persone ferite

Un grave incendio scoppiato nel pomeriggio in un garage di Ronco Scrivia ha causato la morte di un uomo, Giancarlo Rossi, 76 anni, e il ferimento di altre quattro persone. L’allarme è scattato poco dopo le 15 in via Cambiagio, dove una vettura ibrida parcheggiata all’interno di un box ha preso fuoco sprigionando una grande quantità di fumo. Rossi è morto proprio per l'intossicazione da fumo.

Il rogo, sviluppatosi rapidamente, ha saturato di fumi le cantine e i locali della palazzina sovrastante, rendendo necessaria l’evacuazione temporanea degli abitanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area, insieme ai soccorritori del 118.

La vittima è i. Le autorità stanno ora cercando di chiarire le circostanze del decesso: resta da stabilire se sia stato colpito da un malore o se la morte sia riconducibile all’inalazione dei fumi prodotti dall’incendio.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.