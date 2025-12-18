Bonassola: finto vicequestore arrestato dai Carabinieri per truffa

I Carabinieri della Stazione di Levanto hanno arrestato in flagranza un uomo di 40 anni, residente in provincia di Napoli, accusato di truffa aggravata. L’uomo si era fatto consegnare gioielli in oro da una pensionata di Bonassola e dalla figlia, spacciandosi per maresciallo dei Carabinieri.

La truffa è iniziata con telefonate in cui l’uomo avvertiva le vittime che la loro carta di credito era stata bloccata, consigliando di trasferire il denaro su un conto “sicuro”. Quando i bonifici non sono stati autorizzati dalla banca, ha chiesto alle donne di consegnargli tutto l’oro presente in casa, a nome di un fantomatico “vicequestore”.

Le vittime hanno però capito l’inganno e hanno avvisato i Carabinieri, che hanno sorpreso il truffatore nei pressi dell’abitazione. L’uomo è ora detenuto presso la casa circondariale della Spezia, a disposizione della Procura della Repubblica.

