Serravalle Designer Outlet: Natale di magia e solidarietà con l’UNICEF

Sabato 15 novembre, le luci degli alberi hanno illuminato Serravalle Designer Outlet, riportando la magia del Natale tra le vie del centro.

Per l’edizione 2025, il più grande outlet d’Europa firmato McArthurGlen ha inaugurato la stagione delle feste con un progetto che unisce emozione, bellezza e impegno sociale: il Christmas Post Office, uno spazio dedicato all’UNICEF e ai progetti a favore dell’infanzia nel mondo.

Situato all’interno dell’imponente albero del centro, alto oltre 30 metri e decorato con più di 3.500 palline e 120.000 luci LED, il Christmas Post Office permette a grandi e piccini di spedire le proprie lettere a Babbo Natale e incontrarlo nei weekend di dicembre. Allo stesso tempo, i visitatori possono conoscere i progetti dell’UNICEF, leggere lettere di bambini da diverse parti del mondo e lasciarsi ispirare da storie di speranza e resilienza, trasformando ogni lettera in un simbolo di connessione e solidarietà.

“Con questa iniziativa Serravalle Designer Outlet rinnova il proprio impegno nel creare esperienze che uniscono emozione, intrattenimento e responsabilità sociale. La collaborazione con l’UNICEF rende le festività ancora più significative, trasformando la magia del Natale in un messaggio concreto di speranza e solidarietà. Ogni bambino merita un futuro luminoso”, spiega Matteo Migani, General Manager del Centro.

