Serravalle Designer Outlet match sponsor di Derthona Basket nella sfida clou con Armani Milano

Una partnership di livello per una delle partite più attese della stagione della Bertram Derthona Tortona. Serravalle Designer Outlet sarà il match sponsor della sfida con l’EA7 Emporio Armani Milano, la sfida più importante proposta dalla prima giornata di ritorno della Serie A Unipol di basket, in programma sabato 17 gennaio alle ore 18:45 alla Nova Arena della Cittadella dello Sport “Marcellino e Pietro Gavio” di Tortona (AL).

Diverse le iniziative speciali messe in campo per la sfida. Serravalle Designer Outlet brandizzerà la coreografia di inizio gara sulle tribune dell’impianto tortonese attraverso la distribuzione in tutti i settori dei clap-clap, avrà il primo time-out dedicato con un video promozionale sul maxischermo del cubo e proiettato anche sul campo attraverso il mapping per spettacolizzare l’effetto e passaggi promozionali raddoppiati sui led bordocampo. L’outlet serravallese offrirà i premi del DB Game dell’intervallo e un “give-away” per gli ospiti dell’hospitality, con un corner riservato dove dopo l’accreditamento verrà consegnato una card per un ingresso gratuito nella Guest Lounge dell’Outlet.

Serravalle Designer Outlet conferma dunque il proprio sostegno al Derthona Basket in uno dei momenti più significativi dell’annata della squadra bianconera, quinta forza del campionato opposta ai milanesi terzi in classifica al termine del girone d’andata. Un supporto che nasce dalla volontà dell’Outlet di affiancare le eccellenze del territorio e di accompagnarle nei palcoscenici più prestigiosi, valorizzando il percorso sportivo e umano di una realtà come il Derthona che rappresenta con orgoglio la comune area territoriale a livello nazionale. Per entrambe le realtà la partnership va oltre il risultato sul parquet: racconta valori condivisi come impegno, ambizione, spirito di squadra e crescita continua. Una serata che celebra il basket di alto livello e una collaborazione che guarda al futuro, con l’obiettivo di continuare a costruire connessioni solide tra sport, territorio e comunità.

“Serravalle Designer Outlet, l’Outlet più grande d’Europa, e il Derthona Basket, ai vertici della classifica nel massimo campionato Italiano di pallacanestro, si incontrano in una collaborazione che esalta le eccellenze del territorio durante una partita cruciale per la stagione 2025/26”, queste le dichiarazioni del General Manager di Serravalle Designer Outlet, Matteo Migani.

