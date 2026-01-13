Genoa, Colombo in volo: è il capocannoniere italiano nei gol solo su azione

Lorenzo Colombo non si ferma più, e dopo aver realizzato il terzo gol nelle ultime tre partite, aprendo al Genoa la strada della vittoria contro il Cagliari, si gode un'altra soddisfazione. Il bomber rossoblù, infatti, arrivato a quota cinque, è il capocannoniere italiano di serie A se si considerano soltanto le reti su azione. Al momento a reggere il suo ritmo è stato il solo Nicolò Zaniolo, in forza all'Udinese, ma costretto ai box per qualche settimana a seguito di un infortunio. Complessivamente, invece, solo tre attaccanti hanno fatto meglio di lui (senza tiri dal dischetto), in questo campionato: si tratta di Hojilund (Napoli), Soulè (Roma) e Paz (Como), tutti a sei realizzazioni. Numeri e dati che vanno nella direzione delle dichiarazioni dell'ex portiere Gigi Buffon, che intervenuto a Genova al "Teatro dei campioni", ha aperto ad una possibile convocazione del numero 29 del Grifone in nazionale, chissà, magari già a partire dai prossimi play off.

L'attaccante lombardo, che a marzo compirà 24 anni, ha già vestito la casacca azzurra, fino all'under 21, con venti presenze condite da quattro gol. Adesso punta più in alto, al salto definitivo, e per coronare questo sogno la strada da percorrere è una sola: trascinare il Genoa a suon di gol.

