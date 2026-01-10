La fiamma olimpica a Genova, simbolo di unità, pace e investimento per il futuro dell'Italia

Le istituzioni hanno accolto il passaggio della fiamma olimpica a Genova come un momento di forte valore simbolico, sportivo e strategico. Per il viceministro Edoardo Rixi, le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 rappresentano un investimento sul futuro del Paese, con importanti ricadute infrastrutturali, economiche e turistiche, di cui anche la Liguria è parte attiva.





L’assessore regionale allo Sport Simona Ferro ha sottolineato l’emozione e il significato unitario del percorso della fiaccola, simbolo dei valori dello sport, della pace e dell’incontro tra culture, in linea con la vocazione portuale e internazionale di Genova e con l’idea di una regione “squadra” unita.





Il presidente del Coni Liguria Antonio Micillo ha definito il passaggio della fiamma un momento storico, evidenziandone anche il valore promozionale per il territorio e rilanciando il messaggio olimpico di pace, fratellanza e rispetto in un contesto internazionale complesso.





La sindaca di Genova Silvia Salis ha messo in luce la forte carica emotiva e ispirazionale dell’evento, soprattutto per i giovani, ricordando le Olimpiadi come sogno e percorso di vita per gli atleti. Ha inoltre ribadito il valore umano dell’olimpismo e l’attualità del messaggio di solidarietà e tregua olimpica, definendo i Giochi una grande opportunità di coesione e crescita per tutto il Paese.

