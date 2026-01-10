Virtus Entella, tre punti di rigore nel finale: contro il Monza finisce 1-0

Lo Stadio Sannazzari di Chiavari ha vissuto un pomeriggio di tensione e piccoli colpi di scena: la Virtus Entella batte 1-0 il Monza grazie a un gol di Andrea Franzoni, deciso nei minuti finali su calcio di rigore. Una vittoria che vale oro per i biancocelesti (foto gentilmente concessa da Virtus Entella), proiettandoli a quota 19 punti e consolidando il morale in vista delle prossime sfide.

La partita è stata equilibrata e a ritmi bassi nel primo tempo, con poche emozioni degne di nota. Nella ripresa, l’ingresso di nuovi interpreti ha acceso la gara: al 67’ Debenedetti sfiora il vantaggio con un tiro ravvicinato respinto da Thiam, mentre Alvarez si vede negare due volte il gol dalla sicurezza di Colombi.

La svolta arriva all’84’: Guiu conquista un rigore e Franzoni non sbaglia. Dopo un primo tentativo ribattuto, il biancoceleste insacca la rete decisiva, firmando l’1-0 che resterà fino al triplice fischio, arrivato dopo cinque minuti di recupero.

Un successo prezioso per l’Entella, che affronta ora la Sampdoria con rinnovata fiducia, mentre il Monza cercherà il riscatto contro il Frosinone.

