Festa in maglia blucerchiata per i 91 anni di Aldo, papà di Roberto Mancini

Giornata importante in casa Mancini, in occasione del novantunesimo compleanno di Aldo, papà di Roberto e nonno dell'attuale direttore sportivo Andrea. L'indissolubile legame della famiglia con i colori blucerchiati è stato sottolineato dalla foto che raffigura il festeggiato con una maglia "celebrativa", accompagnata dagli auguri dell'ex numero 10 della Samp: "Tanti auguri, Babbo 91: sei forte". L'auspicio è che nel prossimo futuro il signor Aldo possa tornare ad applaudire imprese e successi della squadra.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.