Teatro dei Campioni al Carlo Felice, lunedì Telenord in diretta dalle ore 17

GENOVA - Lunedì 12 gennaio, a partire dalle 17.30 al teatro Carlo Felice di Genova, si terrà "Teatro dei campioni", l’evento di chiusura di Liguria 2025 - Regione Europea dello Sport.

Saranno presenti, tra gli altri, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, l’assessore allo Sport Simona Ferro, il campione del mondo con la Nazionale di calcio ai Mondiali 2006 Gianluigi Buffon, gli olimpionici Stefania Belmondo (sci di fondo), Jury Chechi (anelli), Antonio Rossi (kayak), la sciatrice Marta Bassino e il tennista Fabio Fognini, a cui verrà consegnata la Croce di San Giorgio, la massima onorificenza che la Regione attribuisce a cittadini italiani o stranieri che si siano distinti per particolari meriti di valore culturale, sociale o morale.

Telenord sarà in diretta a partire dalle ore 17 prima con la voce dei protagonisti e poi per trasmettere lo spettacolo che dalle 18,25 proseguirà in streaming su telenord.it e poi verrà replicato integralmente di nuovo su Telenord intorno alle 22,15 dopo Stadio Goal per Genoa-Cagliari e al termine de Il Derby del Lunedì.

