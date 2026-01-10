Spezia: pesante ko a Bolzano, al Druso il Sudtirol rimonta e vince 2-1

Lo Spezia apre il 2026 nel modo peggiore e chiude il girone di andata con una sconfitta pesante sul campo del Sudtirol. Al Druso finisce 2-1 per la squadra di Castori, capace di ribaltare il vantaggio iniziale degli aquilotti e di sfruttare le difficoltà degli ospiti, poco lucidi sotto porta nei momenti chiave della gara.

Formazioni – Donadoni sorprende nelle scelte iniziali affidando la porta a Radunovic al posto di Mascardi. Davanti a lui difesa a tre con Wisniewski, Hristov e Beruatto. Sugli esterni Vignali e Aurelio, mentre in mezzo al campo Nagy agisce in regia supportato da Kouda e Cassata. In attacco resta fuori Artistico: accanto a Di Serio c’è Vlahovic. Il Sudtirol risponde con il consueto assetto compatto e aggressivo.

Avvio gara – È lo Spezia a farsi vedere per primo con una buona occasione al 19’: Kouda mette un cross preciso, Di Serio controlla bene ma davanti ad Adamonis non riesce a concretizzare. Un segnale che anticipa un primo tempo vivace.

Vantaggio aquilotti – Al 24’ lo Spezia sblocca la partita. Nagy calcia verso la porta, Vlahovic devia la conclusione e batte Adamonis. Per l’attaccante serbo è la seconda rete stagionale, che sembra indirizzare il match dalla parte degli ospiti.

Pareggio locale – Il Sudtirol non si scompone e trova il pareggio al 34’. Pecorino trova lo spazio giusto e infila Radunovic all’angolino, ristabilendo l’equilibrio. Il primo tempo si chiude sull’1-1 dopo un solo minuto di recupero.

Ripresa decisiva – Nella seconda frazione i padroni di casa aumentano l’intensità e completano la rimonta. Al 55’ Kafler trova la conclusione vincente che vale il 2-1, sfruttando una fase di sofferenza dello Spezia. Poco prima Tait aveva già spaventato la difesa aquilotta con una chance ravvicinata non sfruttata.

Occasioni sprecate – Donadoni prova a cambiare l’inerzia inserendo Artistico e Sernicola per Vlahovic e Vignali. Lo Spezia costruisce ma non concretizza: al 66’ Kouda, servito da Aurelio dopo un bel cross di Sernicola, manda a lato da pochi passi. È l’occasione più nitida per il pareggio.

Assalto finale – Dentro anche Adamo e Comotto per aumentare il peso offensivo. Proprio Adamo, alla mezz’ora, pennella un cross perfetto sul quale il colpo di testa del centrocampista viene neutralizzato da Adamonis. Al 77’ è ancora Kouda a sprecare, calciando alto un’altra opportunità. L’ultimo cambio è Lapadula per Di Serio, ma il risultato non cambia.

Chiusura match – Il Sudtirol gestisce e sfiora anche il tris all’83’ con Merkaj, che manda alto. Dopo il recupero arriva il triplice fischio: 2-1 per i padroni di casa. Per lo Spezia è un ko pesante, che pesa in classifica e nel morale in vista del prossimo impegno.

Gli aquilotti torneranno in campo domenica 18 gennaio alle 17.15, quando saranno ospiti del Palermo in una trasferta che arriva in un momento delicato della stagione.

