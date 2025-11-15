Serra Riccò: vanno a giocare a calcio, il torrente porta via il guado e l'auto resta sull'altra sponda

Non è la prima volta che il guado di Mainetto, a sud di Serra Riccò, viene distrutto dalle piogge abbondanti che creano forti correnti nel torrente Secca. Questa volta, però, una situazione differente: in un sabato di partite, per il polo calcistico del Negrotto, sito in sponda sinistra dell'affluente del Polcevera, l'intensità della precipitazioni ha colto di sopresa numerosi sportivi.

Infatti, almeno 15 vetture sono rimaste oltre il guado impossibilitate a raggiungere, nuovamente, la strada provinciale poichè la zona intorno ai campi era allagata e, dunque, le vetture sarebbero rimaste impatanate. Causa ulteriore, quella legata al guado ora non più esistente perchè divelto dalla corrente.

Terminate le piogge, saranno necessari alcuni giorni di lavoro per tornare alla normalità e recuperare le vetture. Le persone, invece, hanno beneficiato di una passerella pedonale a nord degli impianti.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.