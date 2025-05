Serie C: Supercoppa, Virtus Entella-Avellino 1-1, si deciderà tutto sabato 17 a Padova

Finisce 1-1 la seconda sfida della Supercoppa di Serie C tra Virtus Entella e Avellino, andata in scena allo stadio Comunale. Un match vivace e ben giocato da entrambe le squadre, con occasioni da gol su entrambi i fronti. Ora tutto si deciderà nella sfida finale di sabato 17 alle 20,30 all’Euganeo tra Padova e Virtus Entella. Per alzare il trofeo ai chiavaresi servirà battere i veneti, che partono avvantaggiati per i tre punti conquistati contro l’Avellino.

La gara si sblocca al 18’ grazie a una prodezza di Di Noia, che con un sinistro al volo dal limite dell’area batte un incolpevole Iannarilli. Poco prima dell’intervallo, Avellino trova il pareggio con Lescano, rapido a inserirsi tra le maglie difensive dopo una mischia in area e a depositare in rete l’1-1.

Nel secondo tempo, l’Entella sfiora il nuovo vantaggio: Di Noia mette in mezzo per Franzoni, il cui colpo di testa si stampa sul palo, lasciando il risultato invariato.

Dopo il triplice fischio, spazio alla premiazione per la Virtus Entella, vincitrice del Girone B della Serie C. La coppa è stata consegnata dal presidente di Lega Marani al patron Antonio Gozzi, per poi passare nelle mani del capitano Parodi, che l’ha sollevata davanti ai tifosi biancocelesti.



VIRTUS ENTELLA - AVELLINO 1-1

RETI:18' Di Noia, 41' Lescano.

VIRTUS ENTELLA: Siaulys, Tiritiello, Parodi, Marconi, Bariti, Karic, Di Noia, Franzoni, Di Mario, Guiu, Casarotto. All. Gallo

AVELLINO: Iannarilli, Frascatore, Manzi, Enrici, Cancellotti, Sounas, Palmiero, Rocca, Panico, Lescano, Patierno;. All. Biancolino

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.