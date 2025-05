Serie C, Sestri Levante: tutto esaurito al Sivori per l'andata dello spareggio salvezza con la Lucchese

Tutto esaurito al Sivori di Sestri Levante per l'andata dello spareggio salvezza del girone B di serie C con la Lucchese, sabato 10 maggio alle 20. Non c'è più uno dei 1060 posti disponibili (707 distinti e 353 tribuna, il settore ospiti è chiuso per via del divieto di trasferta ai lucchesi fino ad agosto dopo gli scontri in autostrada con i perugini a febbraio, foto gentilmente concessa da US Sestri Levante 1919) e quindi il primo atto della sfida che vale la permanenza in terza serie si giocherà con una cornice di pubblico più che adeguata. La gara di ritorno si disputerà sabato 17 maggio al "Porta Elisa".

REGOLAMENTO - Secondo il regolamento, la squadra quintultima classificata disputa una gara di andata ed una gara di ritorno con la squadra penultima classificata; la gara di andata viene disputata sul campo della squadra penultima classificata. A conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio, dopo le gare di ritorno, per determinare la squadra vincente si tiene conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità viene considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine della stagione regolare del campionato.

AVVERSARI - La Lucchese è arrivata quintultima dopo una stagione soffertissima, con tanto di punti di penalità per inadempimenti finanziari. I 'Corsari' hanno vissuto una stagione tribolata, conclusa con la vittoria sul campo del Carpi ma vogliono assolutamente garantirsi la terza stagione consecutiva tra i professionisti.

