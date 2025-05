Serie C: al Sestri Levante il primo round dello spareggio salvezza, 2-1 alla Lucchese da difendere sabato 17 al 'Porta Elisa'

Il Sestri Levante batte 2-1 la Lucchese nella gara di andata dei playout di Serie C, girone B. Dopo aver accarezzato il sogno di una vittoria larghissima, i corsari di mister Ruvo chiudono con un successo di misura che li obbligherà a fare risultato sabato 17 nella gara di ritorno al Porta Elisa.

LA PARTITA - Al 19’ il Sestri rompe l’equilibrio: da un calcio d’angolo, Brunet svetta su tutti e insacca, firmando l’1-0 per i corsari. La Lucchese accusa il colpo e fatica a reagire, così al 36’ arriva anche il raddoppio: questa volta è Nunziatini a colpire di testa, indirizzando il pallone sul palo lontano dove Melgrati non può arrivare. Nella ripresa, il Sestri insiste ed è ancora Melgrati a evitare il tracollo con una parata decisiva su Brunet che sfiora il possibile 3-0. A sette minuti dal termine, la doccia fredda per il 'Sivori': Fedato viene trattenuto in area, l’arbitro indica il dischetto e Saporiti realizza il rigore del 2-1. Nel finale succede di tutto: Nunziatini sfiora il 3-1, ma trova un super Melgrati ancora attento, mentre sul fronte opposto è Fedato ad andare vicinissimo al pareggio, fermato da un grande intervento di Fusco.



LE REGOLE - Avendo vinto con un solo gol di scarto, il Sestri deve così almeno pareggiare a Lucca per restare in C. Secondo il regolamento, infatti, la squadra quintultima classificata disputa una gara di andata ed una gara di ritorno con la squadra penultima classificata; la gara di andata viene disputata sul campo della squadra penultima classificata. A conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, per determinare la squadra vincente si tiene conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità viene considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine della stagione regolare del campionato.

SESTRI LEVANTE - LUCCHESE 2-1

RETI: 19' Brunet, 36' Nunziatini, 83' Saporiti (R).

SESTRI LEVANTE (4-4-2): Fusco, Pane, Valentini, Primasso, Podda, Brunet, Nunziatini, Rosetti, Clemenza, Parravicini, Piu. All. Ruvo.

LUCCHESE (3-5-2): Melgrati, Rizzo, Benedetti, Gemignani, Visconti, Antoni, Gucher, Tumbarello, Galli, Saporiti, Magnaghi. All. Gorgone.

