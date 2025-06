Serie B, play-out più vicini: la Lega ufficializza date e orari delle gare

La Lega di Serie B ha ufficializzato date e orari in cui si disputeranno i prossimi play-out. Confermata l'anticipazione del presidente FIGC Gabriele Gravina, che aveva indicato il 15 e il 20 giugno come date delle gare di andata e di ritorno: per entrambe calcio d'inizio alle ore 20.30.

Il comunicato:

Dopo aver preso atto delle risultanze del Consiglio Federale del 26 maggio, in considerazione dei procedimenti in essere dinanzi agli organi di giustizia sportiva endofederale, tenuto conto della proroga dei termini della FIGC del 27 maggio e delle soste nazionali, la Lega B comunica le date delle gare di Playout ed i relativi orari: domenica 15 giugno 2025 (andata) – 17ª vs 16ª - ore 20.30, venerdì 20 giugno 2025 (ritorno) – 16ª vs 17ª - ore 20.30.

In conclusione, la Lega specifica che "gli abbinamenti delle gare di Playout saranno oggetto di successiva e separata comunicazione" Si dovrà infatti attendere ancora per sapere chi scenderà in campo fra Salernitana, Frosinone, Sampdoria e Brescia.

