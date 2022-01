Serie A, Draghi chiede a Gravina di sospendere il campionato o giocare a porte chiuse

di Maria Grazia Barile

La Lega al momento risponde no confidando sia sufficiente il nuovo protocollo anti covid

Il premier Mario Draghi preme per la sospensione del campionato di Serie A.

Lo ha chiesto al presidente federale Gabriele Gravina dicendosi preoccupato per la situazione. Draghi avrebbe invitato ad una seria riflessione sul prosieguo della Serie A, sollecitando una valutazione sull’opportunità di sospendere il campionato o svolgere le partite a porte chiuse.

La Lega Serie A al momento confida sia sufficiente il nuovo protocollo anti covid e risponde: "Non ci fermiamo". Mercoledì intanto è in programma un incontro tra governo e regioni sulla gestione dei focolai di covid nei club di calcio.

Dopo le 4 partite non disputate nella prima giornata del girone d'andata, restano in dubbio almeno due gare del prossimo turno di domenica 9 gennaio che rischiano di saltare per i provvedimenti delle varie Asl.