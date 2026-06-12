Semiconduttori, il Nord-Ovest fa squadra: da Pavia nuova alleanza tra Liguria, Lombardia e Piemonte

Il Nord-Ovest italiano punta a consolidare il proprio ruolo nella filiera europea dei semiconduttori. Da Pavia, nel corso dell'incontro “Il futuro della microelettronica”, Lombardia, Piemonte e Liguria hanno rilanciato la collaborazione istituzionale e industriale attraverso la Cabina Economica del Nord-Ovest, individuando nella microelettronica uno dei settori strategici per la competitività e l'autonomia tecnologica dell'Europa.

Strategia comune – L'appuntamento, ospitato dall'Università di Pavia, ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e delle imprese. Al centro del confronto il rafforzamento del coordinamento interregionale su politiche industriali, innovazione tecnologica e sviluppo delle competenze, in un percorso già avviato negli ultimi anni che coinvolge anche settori come aerospazio, energia, logistica e automotive.

Chips Act – Il dibattito si è inserito nel quadro delle nuove politiche europee per la microelettronica e della rete ESRA (European Semiconductor Regions Alliance), che riunisce le principali regioni europee attive nella filiera dei semiconduttori. Tra gli obiettivi condivisi figurano il rafforzamento della sovranità tecnologica dell'Unione Europea, la riduzione della dipendenza da fornitori extraeuropei e il sostegno agli investimenti industriali e alla ricerca.

Polo di eccellenza – Pavia si conferma uno dei punti di riferimento nazionali del settore grazie alla presenza della Fondazione Chips-IT e dell'Università, che offre percorsi di alta formazione e dottorati specializzati in micro e nanoelettronica. Un ecosistema che mette in rete ricerca, formazione e imprese per sviluppare competenze altamente qualificate.

Le dichiarazioni – Gli assessori regionali Guido Guidesi, Andrea Tronzano e Alessandro Piana hanno ribadito il valore della collaborazione tra le tre Regioni. "La microelettronica è una filiera strategica per il futuro dell'industria europea e per l'autonomia tecnologica del continente", hanno dichiarato. E ancora: "Piemonte, Lombardia e Liguria rappresentano un'eccellenza riconosciuta a livello europeo grazie alla presenza di imprese, università, centri di ricerca e competenze di altissimo livello". Secondo gli assessori, il Chips Act 2.0 e il possibile riconoscimento di "European Semiconductor Region of Excellence" rappresentano opportunità importanti per valorizzare i territori più avanzati e rafforzare il dialogo con le istituzioni europee.

Prospettive – L'obiettivo è costruire una filiera sempre più integrata, capace di attrarre investimenti, favorire l'industrializzazione delle innovazioni e consolidare il posizionamento del Nord-Ovest tra le aree europee di riferimento per la produzione e lo sviluppo dei semiconduttori.

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