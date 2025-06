Securducale, in sinergia con Autoguidovie, rilancia progetto Mobility Job

Dopo il successo ottenuto lo scorso anno nell’edizione sia estiva sia invernale, Autoguidovie lancia, nel suo ruolo di operatore di mobilità che ha a cuore lo sviluppo del territorio, la nuova edizione del “Mobility Job”, progetto di lavoro estivo rivolto a tutte le persone maggiorenni, che vogliono mettersi in gioco per la prima volta oppure ricollocarsi nel mercato del lavoro. Il programma è finalizzato a far vivere alle persone un’esperienza lavorativa, che sia un primo ingresso professionale o arricchente, e a contribuire al raggiungimento della propria autonomia.

Il progetto Mobility Job, realizzato in sinergia con Securducale Vigilanza Srl, l’anno scorso era rivolto ai giovani 18-30 anni e ha registrato un’ampia partecipazione da parte della popolazione che quotidianamente viaggia proprio sugli autobus di ultima generazione di Autoguidovie. Nelle precedenti edizioni – estiva e invernale – tante ragazze e tanti ragazzi hanno avuto la possibilità di entrare nel mondo lavorativo, imparare un mestiere in un mondo poco conosciuto come la mobilità, gestire le responsabilità che ne conseguono, sviluppare competenze arricchenti per il curriculum vitae e ottenere un congruo compenso per l’attività svolta. Un’esperienza che per molti ha rappresentato l’inizio o la prosecuzione del proprio percorso di carriera professionale.

Grazie all’elevata partecipazione e all’importanza riconosciuta dai territori per l’attività di inserimento lavorativo, Autoguidovie, insieme a Securducale, ha confermato il progetto estivo nel 2025, nel periodo tra giugno e settembre nelle province di Pavia, Cremona, Monza e Brianza e nell’area del Sud Est Milano. La novità di quest’anno è l’apertura delle selezioni a tutti i maggiorenni, appartenenti a qualsiasi fascia d’età. I candidati dovranno avere un diploma ed essere preferibilmente automuniti.

Le mansioni da svolgere

Le mansioni che i nuovi profili dovranno svolgere saranno quelle di Assistenti alla clientela e Controllori. I nuovi profili verranno assunti da Securducale. Nello specifico si tratta di:

· Assistere la clientela in relazione all’acquisto di biglietti e abbonamenti e alle modalità di utilizzo del servizio del Trasporto Pubblico Locale.

· Promuovere e comunicare ai clienti le iniziative inserite nei piani commerciali del gruppo Autoguidovie.

· Supportare e indirizzare la clientela verso le novità dei sistemi tariffari e la digitalizzazione.

· Gestire l’afflusso della clientela a bordo bus o presso le fermate.

· Verificare i titoli di viaggio dei clienti che intendono fruire del servizio di trasporto.

· Emettere multe a carico dei trasgressori.

Contratto a tempo determinato

I candidati saranno assunti direttamente da Securducale Vigilanza Srl che si occuperà in totale autonomia della loro gestione, compresa adeguata formazione e periodo di affiancamento.

L’offerta prevede: un contratto a tempo determinato full time/part time, secondo il CCNL Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza, con livello E della declaratoria contrattuale relativa al personale con mansione di “addetti ai servizi di sicurezza”; un corso di formazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; l’affiancamento “on the job” a cura del personale esperto di Securducale.

Infine, sussiste la possibilità di una stabilizzazione tramite assunzione definitiva in Securducale con passaggio al livello D.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.