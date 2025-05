Seaway di Gts pronta a sfidare dazi, da Napoli verso nuovi mercati asiatici

La Seaway Agency, agente marittimo partner della Gts spa – operatore intermodale con sede in Puglia – dopo le aperture a Bari e Livorno, inaugura una nuova filiale a Napoli e si prepara ad affrontare l’eventuale introduzione dei dazi americani, guardando con interesse ai mercati asiatici.

La nuova iniziativa nasce grazie alla collaborazione con Logship, realtà consolidata nel settore logistico, profondamente radicata in Campania e in particolare nell’Interporto Campano. Quest’ultimo sta sviluppando connessioni intermodali strategiche sia a livello nazionale che internazionale. In questa fase iniziale, l’accordo punta a movimentare tra gli 8.000 e i 10.000 container, con una previsione di crescita che dovrebbe portare il numero a circa 15.000 entro la fine del 2025.

Luigi Foglio, amministratore delegato di Seaway, dichiara: “Quello di Napoli è un porto storico proiettato verso il futuro, con performance in costante crescita sia in import che in export. Qui arrivano regolarmente traffici dal Far East, export verso gli USA, storicamente incentrati sull’alimentare, e un rapporto diretto con il Mediterraneo. L’Italia importa dalla Cina beni per oltre 49 miliardi di euro: essere presenti nella città partenopea, dove arrivano quasi giornalmente navi dalla Cina, ci permette di intercettare nuovi flussi. Abbiamo già iniziato a dialogare con armatori cinesi e partner asiatici per soluzioni dedicate. L’obiettivo è consolidare la presenza di Medkon Lines in Italia e sviluppare l’offerta logistica presso l’interporto di Nola, dove prevediamo di implementare i servizi logistici grazie al nostro nuovo partner, Logship.”

Lucio Punzo, fondatore e CEO di Logship, commenta: “Con il gruppo Gts avremo la possibilità di intensificare le nostre attività e i nostri punti di forza sull’intermodalità a 360°. Il distretto di Nola rappresenta una struttura logistica intermodale di eccellenza del Centro-Sud Italia, anche a livello europeo, sia in termini di rotte che di servizio. Insieme contribuiremo al decongestionamento del porto di Napoli con connessioni a basso impatto ambientale, integrando le diverse modalità di trasporto (ferroviario, stradale, marittimo) combinate alla movimentazione e allo stoccaggio delle merci”.

Attualmente, le tratte operative da Napoli già presenti sulle mappe comprendono Turchia (Mersin, Iskenderun), Egitto (Alessandria, Damietta) e Libia (Misurata, Bengasi, Tripoli).

I servizi disponibili restano quelli collaudati della rete Seaway Agency: tra questi, supporto alle navi, gestione delle pratiche documentali, servizi logistici e doganali presso l’interporto di Nola, oltre a una piattaforma digitale per il tracciamento delle merci e la condivisione dei documenti in tempo reale.

