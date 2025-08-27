Scossa di magnitudo 2.3 nel ponente ligure, nessun danno
di F.S.
Epicentro nel piccolo comune di Giustenice, in provincia di Savona
Una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 è stata registrata dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) stamani alle 6:47 con epicentro a Giustenice, nel Ponente di Savona. la scossa ha avuto una profondità di 10 chilometri.
Il sisma non ha provocato danni né feriti. Nonostante la lieve entità la scossa è stata avvertita in varie zone dell'entroterra fino alla costa.
Tra gli episodi sismici avvenuti in zona da ricordare il terremoto di Diano Marina (Imperia) del 23 febbraio 1887 che provocò 644 vittime e gravi danni in tutta la Liguria di Ponente
