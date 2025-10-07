Scontro all’alba in lungomare Canepa: coinvolti scooter e auto, due feriti

Un incidente multiplo ha interessato il traffico di lungomare Canepa, a Sampierdarena, nelle prime ore di questa mattina. L’impatto si è verificato poco prima delle 8, nella corsia in direzione Levante, in un tratto dove la carreggiata si allarga da due a tre corsie.

Coinvolti sei veicoli, tra cui tre automobili e tre scooter, in un tamponamento a catena che ha reso necessario l’intervento immediato dei soccorsi.

Sul posto sono giunte diverse ambulanze del 118, insieme all’automedica. Una donna di circa trent’anni, che si trovava alla guida di uno degli scooter, è stata stabilizzata sul posto e poi accompagnata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.

Un altro conducente, al volante di una delle auto, è stato trasportato in codice verde all’ospedale Galliera per accertamenti.

La polizia locale è intervenuta per effettuare i rilievi e gestire la viabilità, che non è stata interrotta completamente: il traffico è stato fatto defluire su una delle corsie disponibili, minimizzando i disagi per gli automobilisti in transito.

