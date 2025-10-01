Scolmatore Bisagno, Tafaria (Filca Cisl Liguria): "Lavoro per altri 88 operatori"

“E’ stata una giornata importante per lo Scolmatore del Bisagno con l’ avvio della TBM, la talpa che permetterà di accelerare i lavori arrivando direttamente al mare. Deve essere un'occasione importante per creare nuova occupazione: si ragiona su altri 22 edili per ogni turno e complessivamente coprendo tutta la giornata parliamo di 88 lavoratori. Adesso apriremo confronto con il consorzio ‘Costruire per Genova’ e abbiamo apprezzato la disponibilità del presidente della Regione e Commissario straordinario dell’opera Marco Bucci che e’ pronto ad aprire un tavolo con sindacati e consorzio per dare ulteriore impulso all’occupazione” - lo spiega Andrea Tafaria, segretario generale Filca Cisl Liguria, presente all'inaugurazione dei lavori per lo Scolmatore del Bisagno a Genova

