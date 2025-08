Scolmatore Bisagno: lavori ripartiranno il 15 settembre

I lavori per lo Scolmatore del Bisagno ripartiranno ufficialmente il prossimo 15 settembre. A confermarlo in Consiglio regionale è stato l’assessore Luca Lombardi, intervenuto con delega dell’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone, in risposta a un’interrogazione presentata da tutti i consiglieri di opposizione.

Attualmente il cantiere risulta fermo da diverse settimane e, in particolare, preoccupa lo stop alla “talpa” meccanica impegnata nello scavo della galleria lato mare, attualmente bloccata sotto il quartiere genovese di San Fruttuoso. Il consigliere regionale del PD Armando Sanna ha sollevato in aula il tema del rallentamento dell’opera: “La talpa è ferma e si percepisce un forte rallentamento, se non un blocco. La fine dello scavo era prevista entro il primo semestre del 2025, ma siamo in ritardo e non conosciamo l’entità del ritardo effettivo”. Sanna ha inoltre ricordato che il materiale di scavo era destinato a interventi di ripascimento del litorale ad Arenzano, richiesti dal Comune.

Su questo punto, l’assessore Lombardi ha confermato che la ripresa dei lavori a settembre consentirà anche di analizzare il materiale estratto, con l’obiettivo di anticipare quanto prima le operazioni sul litorale.

