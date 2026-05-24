Sciopero Fs il 28 e 29 maggio: treni a rischio per 24 ore in tutta Italia

Possibili disagi per chi viaggia in treno verso la fine della settimana. Alcune sigle sindacali autonome hanno proclamato uno sciopero nazionale del personale del Gruppo Fs Italiane, aderendo a uno sciopero generale che interesserà il settore dei trasporti.

La protesta scatterà alle ore 21 di giovedì 28 maggio 2026 e terminerà alle ore 21 di venerdì 29 maggio, coinvolgendo il personale di Ferrovie dello Stato e delle società collegate. Durante le 24 ore di agitazione potranno verificarsi cancellazioni, ritardi e variazioni dei collegamenti ferroviari su tutto il territorio nazionale, sia per i treni regionali sia per quelli a lunga percorrenza.

Ferrovie dello Stato, attraverso una nota ufficiale, invita i passeggeri a informarsi prima di mettersi in viaggio e a verificare lo stato del proprio treno tramite i canali di assistenza e aggiornamento del gruppo. Restano previste le consuete fasce di garanzia per il trasporto regionale nei giorni feriali, secondo quanto stabilito dalla normativa sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.