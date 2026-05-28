A Scignoria! lo sport dei giovani raccontato in dialetto con musica, curiosità e le domande del Prof
di Redazione
L'appuntamento del giovedì sera in diretta dalle 20.30 su Telenord e telenord.it
Scignoria! è la fortunata trasmissione del giovedì sera di Telenord che valorizza tradizioni e lingua genovese con menù sempre differenti ogni settimana. Nell'ultima puntata del mese di maggio innumerevoli argomenti e tra questi c'è spazio, sempre, per le domande rivolte al pubblico da casa dal Professor Franco Bampi sulle parole desuete.
L'allieva Federica Favilli da inviata sul campo racconterà lo sport sotto un'altra luce alla vigilia di Sportivamente Vallescrivia, un evento che coinvolge la comunità d'entroterra attraverso quattro giorni di movimento dedicato a giovani e non solo.
Infine, la musica con strumenti d'assoluta eleganza, i reportage di Mike fC, il coinvolgimento del pubblico e numerose storie dedicate alla solidarietà.
Il tutto al via dalle 20.30 su Telenord e telenord.it.
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Tags:scignoria! ronco bampi
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