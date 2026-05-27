Liguria, caldo estremo: stop al lavoro all’aperto nelle ore più rischiose. Ecco l'ordinanza della Regione

La Liguria corre ai ripari contro le ondate di calore e anticipa di un mese l’ordinanza regionale per proteggere i lavoratori esposti alle alte temperature. Il provvedimento, che entrerà in vigore nelle prossime ore fino al 31 agosto, vieta le attività lavorative all’aperto nelle fasce più calde della giornata nei giorni classificati a rischio elevato.

Il provvedimento – L’ordinanza riguarda in particolare i settori agricolo, florovivaistico ed edile. Nei giorni in cui il portale Worklimate segnalerà un livello “ALTO” di esposizione al calore per attività fisica intensa sotto il sole, sarà vietato lavorare all’aperto dalle 12.30 alle 16.

La decisione – La Regione ha scelto di anticipare il provvedimento rispetto allo scorso anno a causa delle temperature già elevate registrate nelle ultime settimane. “La tutela della salute dei lavoratori è un dovere prioritario e questo provvedimento rappresenta uno strumento di prevenzione importante”, sottolinea l’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò.

Le raccomandazioni – Nicolò ha invitato anche anziani e persone fragili a limitare l’esposizione al caldo nelle ore centrali della giornata e a mantenere una corretta idratazione. L’ordinanza richiama inoltre le linee guida nazionali e le intese sottoscritte dalle Prefetture liguri con sindacati, enti di controllo e associazioni datoriali per prevenire i rischi legati al microclima nei luoghi di lavoro.

Le eccezioni – Restano esclusi dal divieto gli interventi urgenti e di pubblica utilità, come protezione civile, pronto intervento e servizi essenziali, purché vengano adottate misure organizzative adeguate per ridurre i rischi da stress termico.

L’allerta – Intanto il Ministero della Salute ha emesso il primo bollino arancione della stagione estiva. Venerdì 29 maggio sono previste condizioni meteorologiche considerate a rischio per la salute, soprattutto per le persone più vulnerabili. Per la giornata precedente è invece previsto il bollino giallo.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.