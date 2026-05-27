Serravalle Designer Outlet, l'arte come strumento di connessione tra le persone con l'opera di Greg Goya

"Siamo molto felici oggi qui al Serravalle Designer Outlet di inaugurare un'opera curata da un progetto curato da Greg Goya intitolato The Road Not Taken, è un progetto molto importante per Serravalle Designer Outlet che non è nuova ad affacciarsi al mondo dell'arte, infatti per Serravalle Designer Outlet l'arte è uno strumento per connettere persone, qui non parliamo soltanto di shopping ma parliamo di esperienze a 360 gradi, nella fattispecie il progetto che andiamo ad inaugurare oggi fa parte di un'arte alla quale teniamo particolarmente, un'arte che ci piace definire collaborativa, infatti l'artista Greg Goya continuerà l'opera artistica, l'installazione artistica all'interno del centro e gli ospiti avranno la possibilità di interagire con l'opera e di dare il loro significato all'opera per passare così da un concetto di esperienza personale ad un concetto invece di esperienza collettiva. L'opera è un'opera in due atti, siamo molto vicini alla città di Milano e quindi abbiamo un'installazione artistica nel centro di Serravalle ed un murales invece in corso Garibaldi per tutto il mese di giugno che costituirà una sorta di ponte tra le due città e tra le due opere", ha raccontato a Telenord il general manager di Serravalle Designer Outlet, Matteo Migani.

"Mi chiamo Greg Goya, sono un artista e sono qui oggi a Serravalle per presentare quella che è la mia opera, una delle più grandi che abbiamo mai creato, si chiama The Road Not Taken ed è questo mappamondo, questo gigantesco mappamondo interattivo dove chiedo alle persone di raccontarsi, interagendo con l'opera, lo svuotato sul significato geografico per riempirlo di queste frecce metalliche dove le persone raccontano le prossime destinazioni che vogliono raggiungere nella propria vita, quindi sogni, quindi obiettivi, quindi aspirazioni, tutti quanti i momenti ed emozioni che riempiranno l'opera nei prossimi mesi", ha spiegato Greg Goya.





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