Genova nella morsa del caldo: oggi e domai bollino giallo, venerdì scatta l'arancione
di Redazione
L’estate arriva in anticipo su Genova, dove cresce l’attenzione per l’ondata di caldo prevista nei prossimi giorni. Il ministero della Salute ha innalzato il livello di allerta per venerdì 29 maggio, quando sul capoluogo ligure scatterà il bollino arancione, il secondo livello di rischio previsto dal sistema nazionale di monitoraggio.
Per oggi e domani resta invece attivo il bollino giallo, che segnala condizioni climatiche potenzialmente critiche soprattutto per le persone più fragili, come anziani, bambini e soggetti con patologie croniche.
Secondo le previsioni, le temperature percepite potranno raggiungere i 30 gradi, mentre i valori reali si manterranno attorno ai 28 gradi sulla costa genovese, con punte più elevate nelle zone interne della Liguria. A rendere il clima più pesante sarà soprattutto l’umidità, prevista tra il 70 e il 90 per cento, fattore che aumenterà sensibilmente il disagio fisico.
Arpal segnala inoltre la possibilità di temporali venerdì sul Centro-Levante ligure, mentre nel fine settimana il tempo dovrebbe restare stabile con temperature in lieve calo lungo la costa. Un abbassamento più marcato è atteso all’inizio della prossima settimana e il 2 giugno potrebbe tornare la pioggia.
Nonostante l’allerta arancione, Genova resta in una situazione meno critica rispetto ad altre città italiane già colpite dal caldo intenso. Nelle prossime ore Bologna, Firenze, Torino e Roma passeranno infatti al bollino rosso, il massimo livello di rischio previsto dal ministero.
Nel periodo estivo e prima dell'ondata di calore
livello di rischio 0, livello di rischio 1
Consigli generali
- Resta aggiornato
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- iscriviti gratuitamente ai servizi di informazione del Comune di Genova per ricevere le notifiche in tempo reale
- leggi i pannelli stradali e i display informativi alle fermate autobus
- consulta gli aggiornamenti sui siti istituzionali
- presta attenzione alle indicazioni fornite dalle Autorità, anche tramite radio e TV locali
- Informati sulle iniziative intraprese dal Comune nel periodo estivo - Programma "Estate Sicura"
- Monitora la temperatura sul territorio comunale
- Migliora il microclima dell'ambiente domestico e di lavoro attraverso schermature e isolamento termico
- In caso di utilizzo di condizionatori d’aria fai attenzione alla loro manutenzione e regola la temperatura a non meno di 25°
- Segui un'alimentazione leggera, evitando i cibi elaborati e piccanti, e consuma molta verdura e frutta fresca
- Bevi regolarmente liquidi, moderando l'assunzione di bevande gassate o zuccherate, tè e caffè
- Fai attenzione alla corretta conservazione degli alimenti deperibili (es. latticini, carne)
Come puoi prepararti
- Programma i viaggi informandoti sulle previsioni del rischio ondate di calore nel luogo di destinazione
- Pianifica le scorte di acqua, cibo e medicinali
- Identifica la stanza più fresca della casa dove trascorri le ore più calde della giornata
- Prenditi cura di parenti o vicini di casa anziani che vivono soli e segnala ai servizi socio-sanitari eventuali situazioni che necessitano di un intervento
In caso di rischio per ondata di calore
livello di rischio 2, livello di rischio 3
- Evita di esporti al caldo e al sole diretto nelle ore più calde della giornata (tra le 11.00 e le 18.00)
- Evita le zone particolarmente trafficate
- Evita l’attività fisica intensa all’aria aperta durante gli orari più caldi della giornata
- Indossa indumenti chiari, leggeri in fibre naturali (es. cotone, lino), riparati la testa con un cappello leggero di colore chiaro e usa occhiali da sole
- Proteggi la pelle dalle scottature con creme solari ad alto fattore protettivo
- Bevi molti liquidi, moderando l’assunzione di bevande gassate o zuccherate, tè e caffè. Evita, inoltre, bevande troppo fredde e bevande alcoliche
- Trascorri le ore più calde della giornata nella stanza più fresca della casa, bagnandoti spesso con acqua fresca
- Se assumi farmaci, non sospendere autonomamente terapie in corso ma consulta il tuo medico curante per eventuali adeguamenti della terapia farmacologica
- Fai attenzione alla corretta conservazione dei farmaci
- Evita di metterti in viaggio nelle ore più calde (11.00 - 18.00) e porta con te scorte di acqua
- Non lasciare persone non autosufficienti, bambini e anziani, anche se per poco tempo, nella macchina al sole
- Assicurati che le persone malate e/o costrette a letto, non siano troppo coperte
- Offri assistenza a persone a maggiore rischio (ad esempio anziani che vivono da soli) e segnala ai servizi socio-sanitari eventuali situazioni che necessitano di un intervento
- In presenza di sintomi dei disturbi legati al caldo contatta un medico
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