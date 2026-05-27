Benvenuti in Liguria in Valle Maira tra i liguri con una nuova vita nel paradiso piemontese

E' un rapporto forte e consolidato quello tra Liguria e Valle Maira, non solo per la villeggiatura estiva. Sono tanti i liguri d'ogni generazioni che, negli ultimi decenni, sono saliti lassù per riscrivere una nuova vita professionale.

Quelle storie sono raccontate nella nuova puntata di Benvenuti in Liguria in onda nell'ultimo mercoledì di maggio, il 27, a partire dalle 20.30 su Telenord e telenord.it.

Ai classici panorami mozzafiati si sommano racconti umani davvero emozionanti e il racconto della divulgatrice Flavia Cellerino, in compagnia del Cucinosofo Sergio Rossi, restano capitoli d'arte e umanità che toccano il cuore di tanta gente partita dalla Liguria.

Occhio speciale dedicato al paradiso di Elva, nonchè, alla cultura occitana. Il tutto attraverso un fiume di sorprese. Dunque, obbligatorio prendersi due ore in poltrona con un appuntamento imperdibile in un territorio evocato a più riprese dal compianto Carlo Petrini che aveva indicato la Valle Maira come esempio virtuoso di realtà capace di guardare al futuro senza dimenticare il passato.

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