Patto per l'edilizia in Liguria, Tafaria (Cisl): "Novità assoluta in Italia, incentivi per creare lavoro stabile e di qualità"

“L’approvazione in Consiglio regionale dell’ordine del giorno a favore del Patto per l’edilizia rappresenta un risultato importante per tutto il comparto delle costruzioni liguri e conferma la bontà di un modello unico in Italia, che mette al centro lavoro stabile, qualità e sicurezza. Siamo felici che questo percorso abbia preso durante il nostro convegno dello scorso 10 aprile quando abbiamo lanciato questa proposta. Come Filca Cisl Liguria chiediamo da tempo che gli incentivi pubblici siano legati a criteri chiari: premiare le aziende che investono davvero sull’occupazione, con assunzioni a tempo indeterminato e percorsi di crescita professionale. Questo provvedimento va nella direzione giusta perché collega sviluppo e responsabilità sociale, sostenendo le imprese sane e contrastando precarietà e lavoro povero. E nello stesso tempo si tratta di uno strumento importante per contrastare il dumping contrattuale. E’ un patto per dare stabilità al comparto edile in Liguria visto che stanno per scadere le opere legate al PNRR. L’edilizia può diventare uno dei motori della crescita della Liguria solo attraverso occupazione qualificata, formazione e legalità. Ringraziamo il consigliere regionale Armando Biasi per il grande lavoro svolto e tutto il Consiglio regionale per l’attenzione dimostrata verso la nostra proposta ”, spiega Andrea Tafaria, segretario generale Filca Cisl Liguria.





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