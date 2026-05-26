2 giugno, “Palazzi Svelati” a Genova: aperta anche la sede della Regione Liguria

In occasione dell’80° anniversario della Repubblica torna a Genova “Palazzi Svelati”, l’iniziativa promossa dalla Regione Liguria che il 2 giugno consentirà ai cittadini di visitare edifici istituzionali e storici solitamente chiusi al pubblico. Tra le aperture straordinarie anche il palazzo della Regione Liguria in piazza De Ferrari.

Da martedì 26 maggio è disponibile online il link per prenotare le visite, obbligatorie per alcune sedi. Il palazzo della Regione sarà visitabile dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 17 con tour guidati su prenotazione. I visitatori potranno accedere alla sala della Giunta, all’ufficio del presidente e ad altri spazi di rappresentanza, oltre ad ammirare opere d’arte e sculture in bronzo di Francesco Messina provenienti dalla Wolfsoniana di Nervi.

“Le istituzioni sono la casa di tutti – ha dichiarato il presidente della Regione Liguria Marco Bucci –. In una giornata che ricorda una scelta fondamentale per la nostra democrazia, aprire questi palazzi ai cittadini significa condividere storia, arte e luoghi in cui si prendono decisioni importanti per il territorio”.

Tra le novità dell’edizione 2025 anche l’apertura della Torre Grimaldina di Palazzo Ducale. Coinvolti inoltre Palazzo San Giorgio, Palazzo Tobia Pallavicino, la sede genovese della Banca d’Italia, Palazzo Doria Tursi, la Capitaneria di Porto, il Museo del Risorgimento e altri edifici storici e istituzionali della città.

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