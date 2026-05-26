Genova, scippo a un turista americano nel centro storico: due arresti

Hanno pedinato un turista statunitense tra i vicoli del centro storico di Genova e gli hanno strappato dal collo una collanina d’oro, ma la fuga è durata pochi minuti. Due uomini sono stati arrestati dalla Polizia locale grazie all’intervento immediato delle pattuglie e al supporto del sistema di videosorveglianza cittadino.

Aggressione – L’episodio è avvenuto in via del Campo, una delle strade più frequentate del centro storico. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, i due avrebbero seguito il turista per poi entrare in azione all’improvviso, riuscendo a sottrargli il gioiello prima di tentare la fuga tra i vicoli.

Controlli – L’intervento rientra nei servizi straordinari di sicurezza attivati recentemente dal Comando della Polizia locale nelle aree del sestiere della Maddalena e di Prè, zone considerate particolarmente sensibili sotto il profilo del degrado urbano e dei reati predatori.

Videosorveglianza – Fondamentale si è rivelato il collegamento costante tra gli operatori sul territorio e il personale addetto al monitoraggio delle telecamere cittadine. I movimenti dei due sospetti sono stati seguiti in tempo reale, consentendo alle pattuglie di intervenire rapidamente e bloccarli in flagranza di reato.

Sicurezza – L’operazione conferma il ruolo sempre più centrale della videosorveglianza nel controllo del centro storico e nel contrasto a episodi di microcriminalità che coinvolgono residenti e turisti. L’obiettivo dichiarato è rafforzare la presenza delle forze dell’ordine nelle zone più frequentate della città, soprattutto con l’avvicinarsi della stagione estiva.

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