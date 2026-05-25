Liguria, pizza con il presidente Bucci a Borzoli: “Se le amministrazioni lavorano assieme, si possono fare grandi cose”

Un confronto diretto con i cittadini, tra richieste concrete e idee per migliorare il territorio. È quanto emerso dall’incontro pubblico del presidente con i residenti della zona, occasione utile per ascoltare esigenze, raccogliere suggerimenti e fare il punto sugli interventi possibili con il supporto delle istituzioni locali e regionali. L'idea è nata dal proprietario della pizzeria "Da Gennaro" a Borzoli, che voleva accontentare alcuni residenti che da tempo volevano incontrare il presidente per discutere alcune preoccupazione riguardanti il territorio. Ad organizzare la serata con tanto di tavolino apposito per il presidente è stata Martina Giudici che si è detta sorpresa e felice per l'arrivo di Marco Bucci.

Confronto diretto – Il presidente Bucci ha sottolineato l’importanza del rapporto umano con i cittadini, spesso difficile da mantenere nella quotidianità amministrativa tra uffici e sedute istituzionali. “È sempre bello incontrare i cittadini”, ha spiegato, evidenziando come il dialogo diretto permetta di comprendere meglio le necessità del territorio.

Richieste – Durante la serata sono emerse diverse segnalazioni e proposte legate alla zona. "Molte delle richieste raccolte saranno ora trasmesse agli uffici comunali per valutarne la fattibilità e individuare eventuali soluzioni condivise", dice il presidente. Tra i temi affrontati anche il miglioramento degli spazi pubblici e delle strutture sportive.

Campo sportivo – Uno degli esempi citati riguarda il campo di calcio della zona, per il quale sarebbe necessario il rifacimento del manto erboso. “Questa è una cosa che possiamo fare, aiutare anche noi dal punto di vista della Regione Liguria”, ha dichiarato il presidente, aprendo alla possibilità di una collaborazione istituzionale per sostenere l’intervento.

Collaborazione – Il presidente ha poi ribadito l’importanza del lavoro congiunto tra enti locali e Regione. “Se le amministrazioni lavorano assieme, si possono fare grandi cose”, ha affermato, sottolineando come gli spunti arrivati dai cittadini siano stati numerosi e particolarmente utili.

Partecipazione – L’incontro si è concluso in un clima positivo e informale, con la volontà di proseguire il dialogo con il territorio e trasformare le richieste raccolte in progetti concreti.

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