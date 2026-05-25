Maldive, legale famiglia Montefalcone: "L'università è a conoscenza di quel che viene fatto in queste missioni"

"La famiglia è sgomenta dalla rimozione della pagina universitaria della professoressa Montefalcone dell'Università di Genova". Queste la parole dell'avvocato Giuseppe Pugliese che, con il collega Alessandro Albert, rappresenta i familiari della professoressa Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, due delle cinque vittime dell'immersione alle Maldive.

I legali sono arrivati a Busto Arsizio per il conferimento dell'incarico per l'autopsia. "Queste missioni hanno ricorrenza annuale se non semestrale e l'università è assolutamente consapevole di quello che viene fatto", ha aggiunto Albert.

L'avvocato Pugliese ha spiegato che il marito della professoressa Montefalcone "non si sa dare ancora una spiegazione del perchè questo sia avvenuto. Non siamo nella fase di poter fare delle ipotesi e attribuire ad altri soggetti motivazioni per un fatto, un dato oggettivo perchè questo è la rimozione, che anche a noi ha sorpreso molto, ci ha molto stupito". "Ci sono dati oggettivi - ha proseguito uno dei due legali del marito e del figlio della professoressa Montefalcone - la professoressa era lì perchè doveva svolgere un'attività nell'ambito dell'ateneo genovese, stiamo parlando di una persona di altissima competenza, di grandissima esperienza professionale, non era lì come un comune turista che trascorre un periodo piacevole di vacanza alle Maldive facendo immersioni a scopo ricreativo. Le indagini ci consentiranno di approfondire anche i rapporti tra questo tipo di missione e l'università genovese". Ora, ha aggiunto l'avvocato Albert, "la priorità della famiglia è verificare le cause del decesso, sono stati inondati di affetto dagli studenti universitari, veniva chiamata 'amore di prof' dagli studenti, era un personaggio di cui sentiremo la mancanza".

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