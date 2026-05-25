50 anni insieme, Robotti: "Momento importante che rappresenta la storia della città e della nostra comunità"

Mattinata emozionante per le 2200 coppie che hanno festeggiato le nozze d'oro in occasione dell'iniziativa promossa dal comune di Genova "50 anni insieme". Nella cattedrale di San Lorenzo, presente anche l'assessore ai Servizi Civici e Demografici Emilio Robotti, che ha sottolineato come la tenacia di queste coppie rappresenti anche la storia di Genova e della sua comunità.

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