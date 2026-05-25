Marinella di Sarzana, affidati i lavori per la nuova vasca di laminazione contro il rischio allagamenti

Affidati i lavori per la realizzazione della vasca di laminazione dell’impianto idrovoro di Marinella di Sarzana. L’intervento, parte del secondo lotto del progetto di messa in sicurezza idraulica della piana, punta a ridurre il rischio di esondazioni e a rafforzare la resilienza del territorio costiero e retrostante.

L’opera – I lavori sono stati assegnati alla ditta Celletti Costruzioni Generali Srl e prevedono l’ampliamento del reticolo idraulico e la costruzione della nuova cassa di laminazione collegata all’impianto idrovoro. L’obiettivo è trattenere temporaneamente le acque in caso di eventi intensi, evitando l’allagamento delle aree abitate di Luni Mare, Marinella di Sarzana e Fiumaretta.

Il finanziamento – Il progetto rientra in un investimento complessivo di 5 milioni di euro, suddiviso in due lotti. Il secondo, ora in fase di avvio, è finanziato da Regione Liguria con risorse della Protezione civile per 2,5 milioni di euro, che si sommano ai fondi già impiegati per la prima fase dei lavori.

La funzione – La nuova vasca avrà il compito di invasare il surplus idrico nei momenti di piena, per poi rilasciare gradualmente l’acqua attraverso il sistema idrovoro potenziato. Un intervento pensato per migliorare la gestione delle acque meteoriche e ridurre il rischio di allagamenti ricorrenti nella zona.

Le istituzioni – Soddisfazione è stata espressa dall’assessore regionale alla Difesa del suolo Giacomo Raul Giampedrone e dal sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli, insieme alla presidente del Canale Lunense Francesca Tonelli, ente responsabile della progettazione e della direzione lavori.

“Si tratta di un intervento fondamentale di messa in sicurezza di questo territorio”, ha sottolineato Giampedrone. “Con l’affidamento dei lavori per la vasca di laminazione si compie un ulteriore passo per la riduzione del rischio idraulico nella piana”.

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