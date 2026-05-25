Liguria, alluvione 2024. Nuovi ristori per l’agricoltura: 1,3 milioni alle aziende di Albenga e Cerials

Nuove risorse in arrivo per le aziende agricole della Piana di Albenga e di Ceriale colpite dagli eventi alluvionali tra settembre e ottobre 2024. La Protezione civile ha disposto un ulteriore stanziamento da 1 milione e 338 mila euro destinato a 82 imprese danneggiate, con contributi fino a 20 mila euro per ciascuna richiesta.

Fondi – Le risorse potranno essere utilizzate per il ripristino degli immobili rurali, la sistemazione dei terreni, il recupero di attrezzature e macchinari compromessi, oltre che per scorte, semilavorati e prodotti distrutti dagli eventi meteorologici. Le aziende beneficiarie avranno fino a dodici mesi per completare la rendicontazione degli interventi effettuati.

Obiettivo – L’intervento punta a sostenere la ripartenza produttiva di un comparto duramente colpito dalle piogge eccezionali dello scorso autunno, che hanno provocato danni diffusi alle coltivazioni e alle strutture agricole del territorio ingauno e cerialese.

Regione – “Si tratta di una risposta concreta e attesa dal territorio – ha dichiarato il vicepresidente della Regione Liguria e assessore all’Agricoltura Alessandro Piana – che consente alle imprese agricole di avviare un percorso di ripresa con strumenti certi e risorse dedicate”. Piana ha sottolineato come il settore abbia subito “danni ingenti che meritavano attenzione e sostegno immediato”.

Programmazione – Il nuovo stanziamento si aggiunge ai 3,4 milioni di euro già attivati tramite il Fondo di solidarietà nazionale. “Un’azione coordinata con i ministeri competenti – ha aggiunto Piana – che ha permesso di ampliare il quadro complessivo degli aiuti”. L’assessore ha infine ribadito l’impegno della Regione nel seguire le procedure “per garantire un accesso rapido alle risorse e la piena ripresa delle attività”.

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