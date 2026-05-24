Prima domenica con anticipo d’estate: spiagge affollate e temperature fino a 35 gradi

È una domenica dal sapore pienamente estivo quella che apre la fine di maggio, con spiagge già affollate a Genova e nelle due riviere della Liguria e temperature in forte aumento nella nostra regione e su gran parte del Paese. Un assaggio d’estate in anticipo, confermato dalle previsioni meteorologiche che annunciano la prima ondata di calore del 2026 tra il 24 e il 27 maggio. A Priaruggia, come dimostra il video, la stagione balneare è cominciata nella sostanza in largo anticipo sulla forma.

Le massime potranno raggiungere i 33-35 gradi soprattutto al Centro-Nord, con valori superiori di circa 6-7 gradi rispetto alla media stagionale.

Il picco dell’ondata di calore è atteso per mercoledì 27 maggio, quando in Pianura Padana si potranno toccare i 35°C, soprattutto tra Emilia, Lombardia orientale e Veneto occidentale. Diffusi anche i 32-34°C su gran parte del Centro-Nord. Al Sud la situazione sarà più instabile: una circolazione ciclonica in arrivo dai Balcani manterrà attivi addensamenti e temporali, in particolare lungo l’Appennino e su alcune aree di Calabria e Sicilia. "L’estate proverà a fare il suo primo ingresso ufficiale, ma con effetti più marcati al Centro-Nord", osserva Tedici.

Nel dettaglio, il fine settimana e l’inizio della prossima settimana saranno caratterizzati da sole diffuso e caldo in progressivo aumento su Nord e Centro, mentre al Sud non mancheranno locali temporali e un quadro più variabile. Una prima domenica di caldo anticipato che ha spinto molti a tornare in spiaggia, tra ombrelloni aperti, prime tintarelle e la sensazione, già concreta, di una stagione estiva arrivata in anticipo rispetto al calendario.

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