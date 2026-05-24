Bordighera, fotografa il voto in cabina: elettore portato in commissariato

A Bordighera, al seggio 4 di via Napoli, un uomo è stato sorpreso mentre fotografava la scheda elettorale all’interno della cabina, presumibilmente dopo aver espresso il proprio voto.

A notare l’accaduto è stato il presidente di seggio, che avrebbe riconosciuto il suono dello scatto della fotocamera. È stata quindi allertata una pattuglia di polizia, intervenuta sul posto e successivamente accompagnato l’uomo al commissariato di Ventimiglia.

Sono in corso accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. L’elettore potrebbe ora rischiare una denuncia.

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